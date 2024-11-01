edición general
Mortal atentado suicida en Islamabad, capital de Pakistán

Un atentado suicida dejó al menos 12 muertos frente a un juzgado en Islamabad, la capital de Pakistán, según informó el ministro del Interior, Mohsin Naqvi. "Se ha producido un atentado suicida en el Kachehri", el tribunal de distrito, declaró el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, en el lugar de los hechos, e informó de al menos 12 muertos y 27 heridos, algunos de gravedad, según una fuente hospitalaria.

Antipalancas21
El atacante intentó entrar al juzgado a pie, pero detonó el artefacto explosivo afuera, cerca de un vehículo policial, tras esperar entre 10 y 15 minutos, explicó Naqvi a la prensa en el lugar.
la_gusa
Los Talibanes y Pakistán llevan una temporada a escaramuza, esto tiene pinta de ser parte de ello.

Por si no lo sabéis, los Talibanes consideran medio Pakistán territorio suyo
Carnedegato
Esta gente cuanto más lejos, mejor. A ver si lo aprendemos rápido.
