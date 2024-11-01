Mortal atentado suicida en Islamabad, capital de Pakistán

Un atentado suicida dejó al menos 12 muertos frente a un juzgado en Islamabad, la capital de Pakistán, según informó el ministro del Interior, Mohsin Naqvi. "Se ha producido un atentado suicida en el Kachehri", el tribunal de distrito, declaró el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, en el lugar de los hechos, e informó de al menos 12 muertos y 27 heridos, algunos de gravedad, según una fuente hospitalaria.