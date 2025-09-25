edición general
Moreno se suma a Rueda y califica de "genocidio" las acciones de Israel en Gaza

Juanma Moreno se suma al presidente de Galicia, Alfonso Rueda, y ya habla de genocidio en Gaza. "Si usted quiere que le reconozca que es un genocidio, yo se lo reconozco", ha expresado el presidente de la Junta en la sesión de control de este jueves en el Parlamento. Antes de entrar en la Cámara, el barón popular optó por rehuir el "debate semántico", pero en el intercambio con la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto sí aludió al concepto jurídico al que ahora se empiezan a sumar otros dirigentes de su partido, como el dirigente gallego.

