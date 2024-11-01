edición general
Moreno cancela su asistencia al Comité Europeo de las Regiones para seguir la emergencia meteorológica de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido este domingo cancelar el viaje oficial...

#2 kaos_subversivo
Es un mierda de primera division y aun asi parece sensato al lado de mazon
elgranpilaf #3 elgranpilaf *
De los cribados de los cáncer de mama no dices nada? #2 Así es
sotillo #5 sotillo
#2 Gracias a Mazon a aprendido que no se puede fiar de los suyos, por esto el respeto a Sánchez y al gobierno central, por que quiere seguir
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
Igualito que Mazón. El viaje cancelado no es un capricho suyo ni va como representante de Andalucía sino como presidente del comité europeo de las regiones. pues decide delegar la presidencia del acto en la vicepresidenta del organismo o en quien corresponda y el sigue estando donde tiene que estar. por cierto, ¿sabéis cuándo despide la agencia de emergencias de andalucía a sus trabajadores, entre ellos a los del INFOCA? NUNCA. ¿sabéis cuando los despedían con Gusana Díaz? cada octubre. y así…   » ver todo el comentario
#4 pirat
Lo de mazón no tiene comparación posible
sotillo #6 sotillo
#4 Si, si la tiene, el gobierno de Ayuso y con muchas más víctimas
