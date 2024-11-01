edición general
Moreno Bonilla contenta a la caza con una orden para eliminar los animales que atacan a las presas de los cotos

La medida de control de depredadores como el zorro y la urraca ha sido elogiada por los cazadores de Andalucía y rechazada por organizaciones conservacionistas por carecer de base científica

#1 bernix
Los mismos que matan a zorros y otros depredadores son los que luego piden ayuda por los daños causados por la superpoblación de conejos:
sotillo #2 sotillo
#1 Da igual que pidan permiso, lo hacen igual, a esta gente se la suda todo
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
elogiada por los cazadores de Andalucía y rechazada por organizaciones conservacionistas por carecer de base científica

Parece que los indicadores de ser una cafrada han dado positivo.
#4 concentrado
Cargarse a los depredadores de los cotos significa cargarse a los depredadores de amplísimas zonas que rodean los cotos. ¿por qué? Los depredadores son muy territoriales y no dejan entrar en sus zonas a otros nuevos, pero si éstos desaparecen entraran los de zonas colindantes, hasta que también sean masacrados. Es fácil imaginar como terminar la "película".
Imag0 #5 Imag0
Ojalá una puta plaga de roedores arrase andalucía entera a ver si aprenden de una putísima vez.
