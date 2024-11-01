·
8
meneos
7
clics
Moreno Bonilla contenta a la caza con una orden para eliminar los animales que atacan a las presas de los cotos
La medida de control de depredadores como el zorro y la urraca ha sido elogiada por los cazadores de Andalucía y rechazada por organizaciones conservacionistas por carecer de base científica
etiquetas
andalucía
,
caza
,
ecología
,
equilibrio
#1
bernix
Los mismos que matan a zorros y otros depredadores son los que luego piden ayuda por los daños causados por la superpoblación de conejos:
diariodelamancha.com/agricultores-de-toledo-exigen-medidas-urgentes-po
#2
sotillo
#1
Da igual que pidan permiso, lo hacen igual, a esta gente se la suda todo
#3
MiguelDeUnamano
elogiada por los cazadores de Andalucía y rechazada por organizaciones conservacionistas por carecer de base científica
Parece que los indicadores de ser una cafrada han dado positivo.
#4
concentrado
Cargarse a los depredadores de los cotos significa cargarse a los depredadores de amplísimas zonas que rodean los cotos. ¿por qué? Los depredadores son muy territoriales y no dejan entrar en sus zonas a otros nuevos, pero si éstos desaparecen entraran los de zonas colindantes, hasta que también sean masacrados. Es fácil imaginar como terminar la "película".
#5
Imag0
Ojalá una puta plaga de roedores arrase andalucía entera a ver si aprenden de una putísima vez.
