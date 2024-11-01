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Moreno Bonilla advierte de que, si llega el lobo, se repartirá las gallinas

Moreno Bonilla advierte de que, si llega el lobo, se repartirá las gallinas

Ante la inminente celebración de las elecciones en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla ha decidido jugar la baza del miedo. El líder del PP andaluz pretende empujar a la ciudadanía al falso dilema de otorgarle la mayoría absoluta o, como él dice, "el lío" de meter a Vox en el gobierno. Lo que el presidente de la Junta de Andalucía tiene claro es que se va a aferrar al poder cueste lo que cueste.

| etiquetas: andalucía , elecciones , bonilla , vox
7 1 1 K 87 actualidad
9 comentarios
7 1 1 K 87 actualidad
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Pero si es su propio partido quién está metiendo a Vox en todos los gobiernos autonómicos. Va a pagar muy cara esa estrategia, aunque no tanto como los andaluces, que se van a jalar un gobierno ultra.
1 K 32
EldelaPepi #1 EldelaPepi *
¡Qué cuco el suavito!
Se pone la tirita antes de la herida. :clap:
1 K 22
#2 Albarkas
#1 Se lo van a merendar los ultras.
Sin frenos y cuesta abajo.
2 K 39
EldelaPepi #3 EldelaPepi
#2
Sí. El PP está entre las garras de Vox y no creo que haya vuelta atrás.
El tema es que es muy taimado el tipo este.
Lo sabe y lo utiliza a su favor.
1 K 26
Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
#2 y yo, lo voy a ver.
:popcorn:
0 K 7
Asimismov #4 Asimismov *
Habrá gente con la que pactar en Andalucía ... ¿o todo se reduce a √O×?
Si solo puede pactar con √O× es que no es tán moderado como lo pintan.
0 K 13
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#4 el pp no tiene más alternativa que vox.
2 K 34
loborojo #9 loborojo
#5 Tienen los mismo amos y se reparten bien las colaboraciones público privadas
1 K 21
#8 guillersk
#4 podemos debería pactar con el PP?
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menéame