Moreno Bonilla advierte de que, si llega el lobo, se repartirá las gallinas

Ante la inminente celebración de las elecciones en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla ha decidido jugar la baza del miedo. El líder del PP andaluz pretende empujar a la ciudadanía al falso dilema de otorgarle la mayoría absoluta o, como él dice, "el lío" de meter a Vox en el gobierno. Lo que el presidente de la Junta de Andalucía tiene claro es que se va a aferrar al poder cueste lo que cueste.
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Se pone la tirita antes de la herida.
Sin frenos y cuesta abajo.
Sí. El PP está entre las garras de Vox y no creo que haya vuelta atrás.
El tema es que es muy taimado el tipo este.
Lo sabe y lo utiliza a su favor.
Si solo puede pactar con √O× es que no es tán moderado como lo pintan.