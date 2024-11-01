edición general
Moreno, en Adamuz: "Es un día muy oscuro para Andalucía"

Tragedia ferroviaria en Córdoba.- El presidente se ha desplazado hasta esta esta población cordobesa para "estar al lado de los operativos desplegados". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se desplazó por la noche hasta Adamuz (Córdoba) tras la tragedia ferroviaria sufrida. "Es un día muy triste, un día muy oscuro para Andalucía. Estamos todos en shock", ha lamentado. Durante una declaración a medios en el lugar de los hechos, donde se ha desplazado para "conocer in situ" la situación tras el accidente...

YSiguesLeyendo
... Moreno ha enmarcado que a lo largo de la noche se conocerán más datos, pero que, lamentablemente "es probable que existan más de una veintena de fallecidos. Ese número va a crecer". Moreno ha afirmado que, "en un accidente de estas características, tan contundente, tan mortal y tan severo" todos los datos a recavar son, aún, "incógnitas". Por ello, ha trasladado un mensaje de "prudencia" ante el avance de la situación y ha augurado una noche en la

username
Al menos este no estaba en el ventorrillo.
Supercinexin
#2 Son infraestructuras del Estado, o sea que este tiene entre poco y nada que ver, por suerte tanto para él como para los afectados.
