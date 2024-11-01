Moreno, en Adamuz: "Es un día muy oscuro para Andalucía"  

Tragedia ferroviaria en Córdoba.- El presidente se ha desplazado hasta esta esta población cordobesa para "estar al lado de los operativos desplegados". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se desplazó por la noche hasta Adamuz (Córdoba) tras la tragedia ferroviaria sufrida. "Es un día muy triste, un día muy oscuro para Andalucía. Estamos todos en shock", ha lamentado. Durante una declaración a medios en el lugar de los hechos, donde se ha desplazado para "conocer in situ" la situación tras el accidente...