El Morcillu. Personaje del Carnaval Hurdano

Ocurrió que un año los hombres de Las Hurdes fueron llamados a una guerra que se dirimía fuera de sus fronteras, pasando mucho tiempo fuera y sin recibir noticias de ellos. Entonces, las mujeres los dieron por muertos y, como la necesidad aprieta, dieron en hacer unos atrevidos tratos con Don Perico, por lo que éste bajaba por las noches a los pueblos y se acostaba durante la jornada nocturna con más de media docena de ellas, ya que estaba bien dotado.