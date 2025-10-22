edición general
3 meneos
11 clics
La moral del corrupto

La moral del corrupto

Los valores del «corrupto» no son los valores de una secta malévola que conspirara contra la sociedad, sino los valores transmitidos por prácticas sociales, por personajes que lideran el mundo y por gran parte de las representaciones, símbolos o imágenes que consumimos cada día. Son los valores del éxito entendido como acumulación de poder y riqueza; es el valor del bien privado (sea el propio, el de la familia, el del partido, el de la empresa) sobre el bien común; es el valor de la competencia y la lucha feroz frente a otros.

| etiquetas: moral , corrupción , igualdad , gente , valores , moralidad , ética
2 1 0 K 25 Filosofía
3 comentarios
2 1 0 K 25 Filosofía
#2 atrompicones
Pero si existe algo objetivo y mensurable: las victimas de la corrupción.
0 K 10
#3 atrompicones
Existen comercios que generan grandes beneficios: la prostitución, el narco tráfico, el tráfico de organos humanos, el tráfico de seres humanos, etc.

Son ilegales ¿Por qué? Probablemente por inhumanos. Son inaceptables. Pero ¿Por qué son aceptados otros comercios profundamente crueles que crean miseria, hambre, enfermedades, muerte, desigualdades e insatisfacción de necesidades básicas sobrevenidas por el propio comercio.
0 K 10
#1 Meconvirtióengrillo
Se llama ser caótico bueno.
De nada :troll:
0 K 7

menéame