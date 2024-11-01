Montoro, cada vez más manchado de corrupción por un correo que le atribuyen sus colaboradores

El exministro de Hacienda de Rajoy era tratado como "el jefe" por los investigados en la trama de favorecimiento de empresas y tráfico de información confidencial. El caso que implica al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el cobro de comisiones a través de Equipo Económico, despacho que el propio antiguo peso pesado del Partido Popular (PP) fundó, por facilitar información confidencial y realizar modificaciones legislativas que beneficiaban a grandes empresas gasistas, de juego y de otras áreas económicas se detonó...................