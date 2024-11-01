edición general
Montoro, cada vez más manchado de corrupción por un correo que le atribuyen sus colaboradores

Montoro, cada vez más manchado de corrupción por un correo que le atribuyen sus colaboradores

El exministro de Hacienda de Rajoy era tratado como "el jefe" por los investigados en la trama de favorecimiento de empresas y tráfico de información confidencial. El caso que implica al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el cobro de comisiones a través de Equipo Económico, despacho que el propio antiguo peso pesado del Partido Popular (PP) fundó, por facilitar información confidencial y realizar modificaciones legislativas que beneficiaban a grandes empresas gasistas, de juego y de otras áreas económicas se detonó...................

7 comentarios
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Por eso es importante revisar los correos de las personas investigadas por presunto malversación, cohecho o trafico de influencias.
0
Ludovicio #1 Ludovicio
Pero les siguen votando.
0
oghaio #6 oghaio
#1 ¿Por qué no está en la cárcel? ¿Con Montoro no existe el peligro de destrucción de pruebas, como con Cerdán?
0
Ludovicio #7 Ludovicio
#6 Montoro no está en la cárcel por el mismo motivo por el que se extienden ridículamente casos contra adversarios políticos del PP. Porque el PP sigue teniendo demasiado control del poder judicial.
0
Cehona #2 Cehona
Cuando lo enjuicen, seguro que le piden los emails desde el año 2000 cuando era ministro de Aznar.
Lo llamaran investigación despectiva.
0
#4 Raúl63
#2 De eso nada, espérate que Peinado acabe con lo de Begoña y se ponga con esto{grin}
0
#3 Sacapuntas *
Así que ya sabéis, si tenéis información sobre cosas turbias de los enemigos del PP o chanchullos a aprovechar, esta es la dirección de la inspección de hacienda patriótica: [email protected].
0

