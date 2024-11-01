Montero, víctima del caos ferroviario: le pusieron un coche entre Córdoba y Sevilla por avería de su AVE

la vicepresidenta primera ha tenido que ser recogida por un turismo en la estación de Córdoba para poder llegar a Sevilla, donde en la sede socialista de la capital estaba convocada a las 17.30 horas para un encuentro con la dirección de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores
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De hecho, en la mía, si te quedas tirado fuera, te habilitan hasta una pasta para comprar ropa si fuera necesario.
A ti, en cambio, no te enviarían ni un patinete, mindundi
Supongo que en tu trabajo si el medio de transporte asignado se avería, te dejan tirado para que te busques la vida...la verdad, es tan absurdo, que solo lo superaría que encimas aplaudieras por quedarte tirado.
Lo que dicho sea de paso, no me sorprendería en absoluto.
Lluvia dorada con gusto no pica.