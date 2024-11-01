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Montero, víctima del caos ferroviario: le pusieron un coche entre Córdoba y Sevilla por avería de su AVE

la vicepresidenta primera ha tenido que ser recogida por un turismo en la estación de Córdoba para poder llegar a Sevilla, donde en la sede socialista de la capital estaba convocada a las 17.30 horas para un encuentro con la dirección de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores

| etiquetas: adif , tren , cordoba , sevilla , andalucia , montero , renfe
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9 comentarios
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Se nota que esta gente de vozpopuli no curra mucho. Si estás en un viaje de trabajo y hay problemas con el transporte, las empresas serias (seguro que VOXpopuli dejaría a los suyos tirados)

De hecho, en la mía, si te quedas tirado fuera, te habilitan hasta una pasta para comprar ropa si fuera necesario.
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#4 zancudo
Todavía tuvo suerte de que no iba a Extremadura
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
al resto ni bus ni taxi ni leches... la casta es la casta... Marichús haciendo méritos para ser la próxima presidenta de Andalucía! jejé
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#8 Strandedandbored
#1 es la vicepresidenta del gobierno. Es totalmente normal y entendible que tenga una agenda que cumplir y si se avería el tren se envíe un coche a recogerla.

A ti, en cambio, no te enviarían ni un patinete, mindundi
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#9 ManTK *
#1 Pero ha estado marginada, no ha sido el Falcon.
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vicus. #7 vicus.
#6 En mi trabajo si el tren me deja tirado o bien me vienen a recoger algún conocido del curre, o sino, me pago un taxi, cual recibo me lo abona la empresa.
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vicus. #5 vicus. *
Una vice presidenta de gobierno, que se digna a coger el transporte público y que ante la fata de este, le vienen a recoger en coche para cumplir con su agenda de trabajo, manda carallo, paren las rotativas, donde se ha visto eso. Mientras, el pueblo llano, con resignación, retoma el viaje a pie, ya que la malloria no dispone de conocidos o familiares que dispongas de un automóvil a gasolina y no digamos ya eléctrico. Cuanta injusticia hay en el mundo, joder...
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Alfon_Dc #6 Alfon_Dc *
#5
Supongo que en tu trabajo si el medio de transporte asignado se avería, te dejan tirado para que te busques la vida...la verdad, es tan absurdo, que solo lo superaría que encimas aplaudieras por quedarte tirado.
Lo que dicho sea de paso, no me sorprendería en absoluto.
Lluvia dorada con gusto no pica.
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FunFrock #2 FunFrock
El gobierno siempre dando ejemplo con su actuación.
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menéame