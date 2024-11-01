edición general
5 meneos
16 clics

Montero cree que Aldama no tiene "nada" que probar contra ella pero se la tiene "jurada" por haber ido a la cárcel

La exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda María Jesús Montero ha señalado que...

| etiquetas: montero , aldama , psoe
4 1 0 K 54 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 54 actualidad
UnoYDos #1 UnoYDos
Titular tendencioso. No lo cree, esta segura. En ningún momento se atisba duda. El utilizar "cree" me huele que se hace intencionadamente como para dar a entender que están buscando algo que existe, pero que no han encontrado.
0 K 7

menéame