Montar un PC en 2026 es un imposible para el usuario medio: la DDR5 cuesta un 350% más

Los precios del hardware más básico y asequible han dejado de tener cualquier relación con lo que veíamos hace solo unos meses, de hecho, el contacto con la realidad desde septiembre es inexistente. La memoria RAM DDR5 ya cuesta casi 4 veces más (+350%) que en 2025, los discos duros han subido cerca de un 50% y los SSD rozan incrementos del 75%. No hablamos de productos nicho ni de modelos TOP, extremos o ediciones limitadas (ojalá), sino de componentes estándar que hasta hace poco eran baratos, abundantes y previsibles. El mercado ha cambiado