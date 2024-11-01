edición general
Montar un PC en 2026 es un imposible para el usuario medio: la DDR5 cuesta un 350% más

Los precios del hardware más básico y asequible han dejado de tener cualquier relación con lo que veíamos hace solo unos meses, de hecho, el contacto con la realidad desde septiembre es inexistente. La memoria RAM DDR5 ya cuesta casi 4 veces más (+350%) que en 2025, los discos duros han subido cerca de un 50% y los SSD rozan incrementos del 75%. No hablamos de productos nicho ni de modelos TOP, extremos o ediciones limitadas (ojalá), sino de componentes estándar que hasta hace poco eran baratos, abundantes y previsibles. El mercado ha cambiado

jonolulu #3 jonolulu
Vendo Pentium IV HT con 4Gb de RAM
#6 Astur_
los pobres aun podemos usar ddr4 y el 99% no notaremos la diferencia
plutanasio #1 plutanasio
Dentro de poco el que tenga un par de módulos pepino podrá cambiarlos por un coche xD xD
#2 Vactor20
#1 4 unidades de 32gb Corsair Vengance DDR5 DRAM 6400MT/s tengo aqui en el cajon. Es mi inversion de futuro para la entrada de la casa xD
plutanasio #4 plutanasio
#2 Hay que holdear!
nemeame #7 nemeame *
No es solo la RAM, también los SSD's y las tarjetas SD cuestan más del doble de lo que costaban hace unos meses. Es un atraco a mano armada, no pienso comprar nada hasta que vuelvan a estar a los precios que estaban. Y dicen que esto va para largo, hasta 2027 por lo menos... :palm:
dark_soul #5 dark_soul
He visto a gente darle la vuelta como 6 veces a una clavija usb para intentar enchufarla en el conector (creo que es el motivo por el que crearon usb C y aun así me apuesto a que hay gente que no es capaz de enchufar un USB C a la primera). Hay gente que no sería capaz de montar un pc independientemente del precio de la ram
