El montante español. Historia, técnica y usos documentados de la espada a dos manos

El montante ibérico es una de esas armas cuya leyenda ha crecido tanto que ha terminado por sepultar la realidad. Se tiende a asumir que las espadas a dos manos europeas (el montante español y portugués, el Zweihänder germano, el spadone italiano) servían para romper formaciones de piqueros en batalla abierta, pero las fuentes primarias militares cuentan otra historia.