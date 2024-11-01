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El montante español. Historia, técnica y usos documentados de la espada a dos manos

El montante ibérico es una de esas armas cuya leyenda ha crecido tanto que ha terminado por sepultar la realidad. Se tiende a asumir que las espadas a dos manos europeas (el montante español y portugués, el Zweihänder germano, el spadone italiano) servían para romper formaciones de piqueros en batalla abierta, pero las fuentes primarias militares cuentan otra historia.

| etiquetas: montante , españa , espada
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9 comentarios
9 0 0 K 100 cultura
Kamillerix #2 Kamillerix
También conocido como "espada bastarda" o mandoble... :-D
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devilinside #4 devilinside
#2 La espada bastarda es una espada de mano y media; el mandoble es de dos manos
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Kamillerix #6 Kamillerix
#4 O.K. Gracias por la aclaración, pero ¿mano y media?
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Kamillerix #7 Kamillerix
#6 Ya veo, la "culpa" es del DRAE que incluye todas en sinónimos. Navré!

CC: #5
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devilinside #8 devilinside
#6 Realmente es una espada de dos manos con el mango más corto y no tan grande como el mandoble
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Stathamdepueblo #9 Stathamdepueblo
#6 Se la llama de mano y media porque la puedes emplear con una mano, y con la otra (la media) controlas la dirección o el giro sujetando el pomo, no llegando a ser un agarre de la empuñadura como tal sino más bien un control del arma y de su equilibrio
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Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo
#2 No es correcto, el montante es una espada diferente y mucho más grande que una bastarda (o espada de mano y media), de hecho era una arma de especialista, que se usaba para romper formaciones de picas o para defender puertas o brechas, mientras que la bastarda era más un arma de duelo o de uso más general. mandoble sí podría ser equivalente a montante ya que siempre hacían falta las dos manos para su empleo, no así con la bastarda.
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Cuñado #1 Cuñado
una de esas armas cuya leyenda ha crecido tanto que ha terminado por sepultar la realidad

Pasa, en general, con todas las espadas. Suele dárseles más importancia del la que realmente han tenido a nivel militar.

Probablemente, especulo, por su importancia como arma cortesana.
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Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
#1 la espada, durante la edad media era un arma de duelo, y en batalla era un arma de ultimo recurso, a la que se recurría cuando ya no tenías lanzas, picas, hachas o mazas, que eran las más empleadas en esos bretes. La espada requiere de más destreza y de un aprendizaje al que normalmente solo tenían acceso los nobles y los militares profesionales.
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