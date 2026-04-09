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La montaña sobre dos ruedas: iniciarse en el mountain bike desde la experiencia
El mountain bike no exige grandes retos: basta con salir, rodar y dejar que la montaña marque el ritmo.
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manosflojeras
La montaña no es lugar para lycrosos que huelen a Mimosín y suben por lo fácil para bajar por lo "disfrutón". Qué asco me ha acabado dando esa palabra
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#1
oscarcr80
*
Las mountain bike se pusieron de moda a principios de los 90. Parece que si no tenías una no eras nadie. Mandó a las BH California de toda la vida a ser catalogada de bicicleta de 2a categoría.
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