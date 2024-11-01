edición general
Montaigne en el Diccionario Soviético de Filosofía

Filósofo francés de la época del Renacimiento. Su obra principal es Los Ensayos (1580). El punto de partida de Montaigne es el escepticismo. El hombre, a juicio suyo, tiene derecho a dudar. Montaigne somete a duda la escolástica medieval, los dogmas de la religión católica, el propio concepto cristiano de Dios. A diferencia del agnosticismo, el escepticismo de Montaigne no niega la cognoscibilidad del mundo. El principio básico de su moral es que el hombre no debe esperar la felicidad que la religión le promete sino conseguirla en la tierra.

Pertinax #1 Pertinax *
El renacimiento soviético de toda la vida. #0 ¿Este titular en este envío qué es?
1 K 24
Noctuar #2 Noctuar
#1 No entiendo la pegunta. El titular es el mismo que tiene la publicación en su página.
0 K 15
Pertinax #3 Pertinax
#2 Pues estamos leyendo publicaciones diferentes.
0 K 13
Noctuar #4 Noctuar
#3 Lo siento, sigo sin entender a qué te refieres. El envío corresponde con la entrada dedicada a Michel de Montaigne en el Diccionario Soviético de Filosofía. No veo cuál es el problema.
0 K 15
#5 diosmioporque
#3 Me importa un huevo el titular, leer a Montaigne es más importante. ¿O quizás no?
0 K 9
Pertinax #6 Pertinax *
#5 #3 Pues que ese titular no lo veo en el envío en ningún lado. Creo que es obvio que hablamos de microblogging.
1 K 24
#7 diosmioporque *
#6 Ah !
Es lo importante.
0 K 9
Pertinax #8 Pertinax *
#7 Podrías redactar un artículo, sería lo suyo. Este envío resulta confuso. Pareciera que se hace pasar a Montaigne como prohombre de la ideología soviética.
0 K 13
#9 diosmioporque
#8 O no.
0 K 9
Pertinax #10 Pertinax *
#9 ...o no. Es tan solo mi opinión. Tan solo digo que los envíos hay que currárselos un poco más.
0 K 13

