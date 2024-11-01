Montaigne en el Diccionario Soviético de Filosofía

Filósofo francés de la época del Renacimiento. Su obra principal es Los Ensayos (1580). El punto de partida de Montaigne es el escepticismo. El hombre, a juicio suyo, tiene derecho a dudar. Montaigne somete a duda la escolástica medieval, los dogmas de la religión católica, el propio concepto cristiano de Dios. A diferencia del agnosticismo, el escepticismo de Montaigne no niega la cognoscibilidad del mundo. El principio básico de su moral es que el hombre no debe esperar la felicidad que la religión le promete sino conseguirla en la tierra.