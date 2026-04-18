Mónica Oltra, sobre si es víctima de persecución judicial: “No solo lo creo yo, lo cree toda España. La Audiencia también lo sabe”

“¿Usted cree que es víctima de lawfare, le ha preguntado la periodista Julia Otero de Onda Cero en la primera entrevista que ha concedido Oltra tras dimitir de todos sus cargos políticos hace cuatro años. “No solo lo creo yo, lo cree toda España, incluso los que la practican contra mí“, ha respondido. ”Pero no la audiencia", le ha replicado la periodista, en alusión a la orden dada por la sección cuarta de este órgano al juzgado de instrucción para que abra juicio, pese a que el instructor había archivado la causa en tres ocasiones por falta...
| etiquetas: mónica oltra , víctima , persecución judicial , audiencia nacional
La periodista ha aludido a las voces que vinculan la persecución judicial con la reversión de la privatización de la sanidad pública [iniciada por la que fuera consejera socialista de… » ver todo el comentario
Esta trepa ya cayó en su propia trampa, la del hermana yo sí te creo... y ahora hace lo que rechazo de los contrarios.