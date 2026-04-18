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Mónica Oltra, sobre si es víctima de persecución judicial: “No solo lo creo yo, lo cree toda España. La Audiencia también lo sabe”

Mónica Oltra, sobre si es víctima de persecución judicial: “No solo lo creo yo, lo cree toda España. La Audiencia también lo sabe”

“¿Usted cree que es víctima de lawfare, le ha preguntado la periodista Julia Otero de Onda Cero en la primera entrevista que ha concedido Oltra tras dimitir de todos sus cargos políticos hace cuatro años. “No solo lo creo yo, lo cree toda España, incluso los que la practican contra mí“, ha respondido. ”Pero no la audiencia", le ha replicado la periodista, en alusión a la orden dada por la sección cuarta de este órgano al juzgado de instrucción para que abra juicio, pese a que el instructor había archivado la causa en tres ocasiones por falta...

| etiquetas: mónica oltra , víctima , persecución judicial , audiencia nacional
30 5 0 K 282 actualidad
9 comentarios
30 5 0 K 282 actualidad
#2 Eukherio
No sé yo si existen casos parecidos en los que el juez de instructor y el fiscal archivan el tema y desde arriba les obligan a juzgarlo para que puedan sacar titulares de prensa.
7 K 112
cocolisto #3 cocolisto
#2 Como explica,todo es una persecución por la reversión de la sanidad privada volviendo a ser pública.Mucho dinero y mucho hijoputa odiadores que se descargaron bien contra esta mujer.Aún hoy algunos persisten en su odio.
8 K 122
cocolisto #1 cocolisto
”La Audiencia también sabe que no hay indicios. Por eso dicen, bueno, independientemente de lo que pase en el juicio, esta gente tiene derecho a acusar. Esto es un contrasentido. No hay ninguna sola prueba. Las pruebas que presentan son de defensa. Es un sinsentido que se estudiará en las facultades de derecho”.

La periodista ha aludido a las voces que vinculan la persecución judicial con la reversión de la privatización de la sanidad pública [iniciada por la que fuera consejera socialista de…   » ver todo el comentario
5 K 82
reithor #6 reithor
Los acusadores tendrán derecho a acusar, pero sin pruebas lo que tendría que pasar es que se archive, y se cobren las horas a quien acusó sin pruebas.
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#4 poxemita
Ella es toda España.
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Asimismov #5 Asimismov
#4 eso lo sabe toda España tal y como nos lo cuentan todos los días Feijóo, Teclado, Gamarra, Muñoz, Álvarez de Toledo o Jaime de los Santos.
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#4 Saberlo lo sabemos todos, solo que muchos lo celebran. Escoria que va dando lecciones de democracia y demás.
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Sergio_ftv #8 Sergio_ftv *
#4 No creo que haya dicho lo que dices, lo preocupante aquí es tu afinidad hacia el golpismo antidemocrático, será que no crees en la democracia y en la libertad.
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#9 pirat
#4 Uf, a mí la peña que hace eso, el hablar en mi nombre... se autodescalifica.
Esta trepa ya cayó en su propia trampa, la del hermana yo sí te creo... y ahora hace lo que rechazo de los contrarios.
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menéame