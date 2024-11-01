·
Mónica García, tras el plante del PP por los cribados: "Vamos a estudiar vías legales para que los consejeros del PP den información"
"No podemos admitir que digan que es un insulto pedirles información", afirma la ministra.
|
etiquetas
:
mónica
,
garcía
,
cribados
,
vías
,
legales
,
consejeros
,
pp
,
información
16
1
0
K
243
actualidad
5 comentarios
relacionadas
#1
luspagnolu
Pedir información, un insulto. Ocultar todo lo que han hecho, política de altos vuelos.
1
K
38
#3
rekus
*
La derecha que gobierna en coalición con el centroizquierda se ha dado cuenta de que las políticas de ultraderecha matan al ciudadano de a pié y parece que va a ponerse seria con el tema.
Buena noticia aunque sea por puro tacticismo político. Nunca es tarde si la dicha es buena.
0
K
16
#5
XtrMnIO
*
Menudos sinvergüenzas señoritos ratas miserables...
No hay cosa más miserable que un pepetarra... Bueno sí... Netanyahu. Pero por ahí se andan.
0
K
13
#4
omega7767
ya andará el PP machacando discos duros y triturando papeles
0
K
11
#2
Somozano
El País Vasco también se levantó pero seguro que al pueblo elegido no les pide explicaciones
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
