Mónica García, tras el plante del PP por los cribados: "Vamos a estudiar vías legales para que los consejeros del PP den información"

"No podemos admitir que digan que es un insulto pedirles información", afirma la ministra.

luspagnolu #1 luspagnolu
Pedir información, un insulto. Ocultar todo lo que han hecho, política de altos vuelos.
#3 rekus *
La derecha que gobierna en coalición con el centroizquierda se ha dado cuenta de que las políticas de ultraderecha matan al ciudadano de a pié y parece que va a ponerse seria con el tema.

Buena noticia aunque sea por puro tacticismo político. Nunca es tarde si la dicha es buena.
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Menudos sinvergüenzas señoritos ratas miserables...

No hay cosa más miserable que un pepetarra... Bueno sí... Netanyahu. Pero por ahí se andan.
#4 omega7767
ya andará el PP machacando discos duros y triturando papeles
#2 Somozano
El País Vasco también se levantó pero seguro que al pueblo elegido no les pide explicaciones
