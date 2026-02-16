Mónica García no será la candidata de Más Madrid para la coalición de izquierdas y competirá contra Ayuso y Óscar López

Más Madrid descarta a Mónica García como la candidata para encabezar la nueva coalición de izquierdas a nivel nacional. Mónica García seguirá concentrada en su función regional, enfrentándose a Isabel Díaz Ayuso y Óscar López en Madrid. La presentación de la nueva alianza de izquierdas, bajo el lema ‘Un paso al frente’, se efectuará el 21 de febrero e incluirá a Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes.