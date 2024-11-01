Monedas celtas de oro descubiertas en un pantano suizo [ENG]

Dos monedas celtas de oro han sido descubiertas en el pantano de Bärenfels, en la zona de Basilea, y datarían de hace unos 2300 años. Las monedas son una estátera con un peso de 7,8 gramos, y un cuarto de estátera de 1,86 gramos. Las comunidades celtas continentales empezaron a usar la moneda a partir de su contacto con los griegos en el siglo IV a.C, hecho que se refleja en sus tipos monetales imitando acuñaciones de Filipo II de Macedonia.