Moncloa 'cuela' en el plan anticrisis un crédito ampliado de más de 12.000 millones

El conflicto en Irán sirve de pretexto para que el Gobierno recurra, una vez más, a una de sus estratagemas legislativas más usuales: camuflar en un macrodecreto disposiciones que son por completo ajenas a la razón de ser de la norma que se presentará al Congreso. En concreto, el plan anticrisis que la Cámara debatirá este jueves cuela, en sus últimos apartados, una modificación en toda regla de los Presupuestos Generales de 2023. El objetivo de ese cambio es dotar a la Seguridad Social de más recursos para pagar pensiones y el Ingreso Mínimo
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¿ Pero no estamos en el 2026 ?
Hemeroteca ... de cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición : "Si Rajoy no saca sus Presupuestos, tiene que convocar elecciones generales"
Cambio de opinión.
¿ Algo mas se le ofrece ?
Dato mata a relato.
Que haya sido un mal presidente, muchos lo opinamos.
Pero que venga uno diciendo que "es que Rajoy (no aprobaba presupuestos) no convocaba elecciones, y Sanchez sigue su ejemplo)"
Con datos le demuestres que está equivocado.
Y que al rato venga el escudero del primero a decir que es que , es que es que ... "que Rajoy robaba ..." lamentable el nivel.
M. Rajoy era un ladrón sarnoso.
No me lo pongas de ejemplo de nada.
Lo que hiciste es equivalente a decir que Hitler acariciaba a sus perros con verdadero cariño.
Y me saliste por la tangente.
Junio de 2025:
Yo he dicho varias veces en esta santa web, que si el gobierno no consigue sacar los PGE debería adelantar elecciones ... Pero desde luego, si no consiguen nada en lo que queda de año, pues si, deberían convocar elecciones en 2026.
www.meneame.net/story/juez-supremo-envia-prision-provisional-cerdan/c0
Febrero de 2026:
Me apetece un gobierno de VOX/PP como una patada en los cojones, pero cada vez veo más insostenible la
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Llevamos en esta situación ya 3 años ¿y que incentivo tendrá el proximo gobierno en cumplir con la presentación de los PGE si aquí se acepta justificando que lo hizo Rajoy, cosa que no es cierta?
Vamos, q has soltado un bulo ¿te voto en negativo como me has hecho otras veces?
¿Y que le hago yo? ¿Irme a Moncloa a inmolarme?
Si el próximo gobierno tiene mayoría absoluta, pues presentará PGE sin más, presentar PGE es algo bueno para los gobiernos, porque les permite desarrollar sus políticas de forma más adecuada. Siempre hay incentivos para presentarlos. Si no lo presentan es porque no pueden, en cuando llegue un gobierno que pueda aprobarlos, pues los aprobarán.
Y si me quieres votar negativo, pues hazlo, ya ves el problema.
Yo no se si va a haber mayoría absoluta en el proximo gobierno. Aun así, las oblgaciones de un gobierno se han incumplido sistemáticamente a favor de otras cosas. Se nos exige a los ciudadanos a cumplir con nuestros deberes (bajo multa) y el gobierno se salta sus propias leyes. Y encima se le perdona (al menos aquí y en periodicos afines)
Si esto hubiera ocurrido con otro gobierno... este Foro se llenaría de noticias de corrupción, pero se ve q el PSOE tiene siempre el favor del público
Leñe, que ayer estuve defendiendo a Ayuso por aquí:
www.meneame.net/story/noche-alto-cargo-grupo-quiron-cerro-local-cenar-
Pues si le paso cosas a Ayuso y le pasé cosas a Rajoy, pues aplicaré un criterio similar para Sánchez.
Y sabes q respeto mucho tu opinión.
Un cordialisimo saludo
PD: Taba viendo el post, te han puesto de vuelta y media, lo normal aquí
Constitución española de 1978.
Artículo 134.3
El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.
Ni se molestan en presentarlos ....
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(*) Mola la primera acepción dle.rae.es/colar