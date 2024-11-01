Moncloa 'cuela' en el plan anticrisis un crédito ampliado de más de 12.000 millones

El conflicto en Irán sirve de pretexto para que el Gobierno recurra, una vez más, a una de sus estratagemas legislativas más usuales: camuflar en un macrodecreto disposiciones que son por completo ajenas a la razón de ser de la norma que se presentará al Congreso. En concreto, el plan anticrisis que la Cámara debatirá este jueves cuela, en sus últimos apartados, una modificación en toda regla de los Presupuestos Generales de 2023. El objetivo de ese cambio es dotar a la Seguridad Social de más recursos para pagar pensiones y el Ingreso Mínimo