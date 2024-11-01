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Moncloa 'cuela' en el plan anticrisis un crédito ampliado de más de 12.000 millones

El conflicto en Irán sirve de pretexto para que el Gobierno recurra, una vez más, a una de sus estratagemas legislativas más usuales: camuflar en un macrodecreto disposiciones que son por completo ajenas a la razón de ser de la norma que se presentará al Congreso. En concreto, el plan anticrisis que la Cámara debatirá este jueves cuela, en sus últimos apartados, una modificación en toda regla de los Presupuestos Generales de 2023. El objetivo de ese cambio es dotar a la Seguridad Social de más recursos para pagar pensiones y el Ingreso Mínimo

| etiquetas: gobierno , pensiones , imv
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21 comentarios
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Comentarios destacados:    
Mauricio_Colmenero #1 Mauricio_Colmenero *
"una modificación en toda regla de los Presupuestos Generales de 2023"

¿ Pero no estamos en el 2026 ?



Hemeroteca ... de cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición : "Si Rajoy no saca sus Presupuestos, tiene que convocar elecciones generales"


Cambio de opinión.
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angelitoMagno #3 angelitoMagno
#1 Rajoy no convocó elecciones, Sánchez sigue su ejemplo.
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Mauricio_Colmenero #4 Mauricio_Colmenero *
#3 Mariano Rajoy logró aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cada año durante su mandato como presidente del Gobierno (2011-2018), sumando un total de siete cuentas públicas.

¿ Algo mas se le ofrece ?


Dato mata a relato.
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Poplíteo #12 Poplíteo
#4 M. Rajoy, de ejemplo de nada, haga el favor. Sabemos que robaba.
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Mauricio_Colmenero #14 Mauricio_Colmenero *
#12 ¿Pero de que hablas ?

Que haya sido un mal presidente, muchos lo opinamos.

Pero que venga uno diciendo que "es que Rajoy (no aprobaba presupuestos) no convocaba elecciones, y Sanchez sigue su ejemplo)"
Con datos le demuestres que está equivocado.

Y que al rato venga el escudero del primero a decir que es que , es que es que ... "que Rajoy robaba ..." lamentable el nivel.
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Poplíteo #15 Poplíteo
#14 Te agradecería que no me calificaras.

M. Rajoy era un ladrón sarnoso.

No me lo pongas de ejemplo de nada.

Lo que hiciste es equivalente a decir que Hitler acariciaba a sus perros con verdadero cariño.
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Mauricio_Colmenero #16 Mauricio_Colmenero
#15 Estábamos hablando de Pedro Sanchez, Rajoy y de la aprobación de presupuestos.


Y me saliste por la tangente.
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Poplíteo #17 Poplíteo
#16 Tu estabas hablando de aprobación de presupuestos y yo ejercí mi sagrado criterio de elección de palabras. A M. Rajoy, de ejemplo de nada, por favor. Es lo que venía a decir: M. Rajoy está derogado en su totalidad.
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Mauricio_Colmenero #18 Mauricio_Colmenero
#17 Como chotas estáis aquí ...
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Poplíteo #20 Poplíteo
#18 Si, ya te pedí que no me calificaras.
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Mauricio_Colmenero #21 Mauricio_Colmenero
#20 La de veces que me han calificado aquí de nazi, fascista, facha, sionista, genocida ... y los moderadores callados.
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FunFrock #5 FunFrock
#3 ¿Entonces lo q está haciendo Sanchez no presentando presupuestos en toda esta legislatura está bien o está mal?
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angelitoMagno #7 angelitoMagno
#5 Anteriormente, angelitoMagno:

Junio de 2025:
Yo he dicho varias veces en esta santa web, que si el gobierno no consigue sacar los PGE debería adelantar elecciones ... Pero desde luego, si no consiguen nada en lo que queda de año, pues si, deberían convocar elecciones en 2026.
www.meneame.net/story/juez-supremo-envia-prision-provisional-cerdan/c0

Febrero de 2026:
Me apetece un gobierno de VOX/PP como una patada en los cojones, pero cada vez veo más insostenible la

…   » ver todo el comentario
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FunFrock #8 FunFrock
#7 sabes q no va a convocar elecciones
Llevamos en esta situación ya 3 años ¿y que incentivo tendrá el proximo gobierno en cumplir con la presentación de los PGE si aquí se acepta justificando que lo hizo Rajoy, cosa que no es cierta?


Vamos, q has soltado un bulo ¿te voto en negativo como me has hecho otras veces?
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angelitoMagno #9 angelitoMagno *
#8 Si, se que Pedro Sánchez no va a convocar elecciones. Por lo menos hasta la segunda mitad de 2027
¿Y que le hago yo? ¿Irme a Moncloa a inmolarme? xD

Si el próximo gobierno tiene mayoría absoluta, pues presentará PGE sin más, presentar PGE es algo bueno para los gobiernos, porque les permite desarrollar sus políticas de forma más adecuada. Siempre hay incentivos para presentarlos. Si no lo presentan es porque no pueden, en cuando llegue un gobierno que pueda aprobarlos, pues los aprobarán.

Y si me quieres votar negativo, pues hazlo, ya ves el problema.
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FunFrock #10 FunFrock
#9 No te voy a votar en negativo Angelito, que nos conocemos de hace mucho.

Yo no se si va a haber mayoría absoluta en el proximo gobierno. Aun así, las oblgaciones de un gobierno se han incumplido sistemáticamente a favor de otras cosas. Se nos exige a los ciudadanos a cumplir con nuestros deberes (bajo multa) y el gobierno se salta sus propias leyes. Y encima se le perdona (al menos aquí y en periodicos afines)

Si esto hubiera ocurrido con otro gobierno... este Foro se llenaría de noticias de corrupción, pero se ve q el PSOE tiene siempre el favor del público
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angelitoMagno #11 angelitoMagno
#10 Bueno, lo que haga la gente en este foro es cosa de ellos. Como dices, nos conocemos desde hace mucho, y supongo que recordarás que yo aquí defendía a Rajoy en más de una ocasión.

Leñe, que ayer estuve defendiendo a Ayuso por aquí:
www.meneame.net/story/noche-alto-cargo-grupo-quiron-cerro-local-cenar-

Pues si le paso cosas a Ayuso y le pasé cosas a Rajoy, pues aplicaré un criterio similar para Sánchez.
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FunFrock #19 FunFrock *
#11 Tu eras Sorayista, y yo tb. xD

Y sabes q respeto mucho tu opinión.

Un cordialisimo saludo

PD: Taba viendo el post, te han puesto de vuelta y media, lo normal aquí xD
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Mauricio_Colmenero #13 Mauricio_Colmenero
#10 Coincido.

Constitución española de 1978.
Artículo 134.3
El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

Ni se molestan en presentarlos ....
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Harkon #2 Harkon
A lo mejor esos 15.000 millones que decidió el alo pasado mover a defensa estaban mejor 12.000 millones para pagar pensiones.

You have PSOEd and Sumanded
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juliusK #6 juliusK
Un bravo por el periodismo de himbestigación. La foto con el recorte del BOE secreto los ha desenmascarado Si esto no es comonismo chavista que venga Trump y lo vea, van a "colar" (*) en un decreto de protección de la ciudadanía doce mil mio € para asegurar la protección de la seguridad social y el ingreso mínimo vital de la ciudadanía. No como el aumento del gasto en defensa que se hace sin colar y au.

(*) Mola la primera acepción dle.rae.es/colar
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menéame