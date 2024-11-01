edición general
5 meneos
13 clics
Moncloa busca prorrogar algunas medidas del escudo social en 2026 para contentar a sus socios progresistas tras las cesiones a Junts

Moncloa busca prorrogar algunas medidas del escudo social en 2026 para contentar a sus socios progresistas tras las cesiones a Junts

Intenta recabar apoyos para incluir la moratoria antidesahucios que pide Podemos en la prórroga del llamado 'escudo social'.

| etiquetas: gobierno , apoyos , podemos , sumar , compromis , junts
5 0 0 K 39 actualidad
4 comentarios
5 0 0 K 39 actualidad
Feindesland #1 Feindesland
Justo, sí. Prolongar la morartoria anrtidesahucios va a ayudar a los jóvenes a encontrar piso.

Fijo.

:palm:
4 K 66
alcama #3 alcama
#1 A los jovenes no les va ayudar. A ellos a pagar sus casoplones sí
0 K 6
#2 Borgiano
Otra vez con el culo roto.
2 K 26
Torrezzno #4 Torrezzno
"Socios progresistas"... Que tristeza
0 K 19

menéame