Moncloa busca prorrogar algunas medidas del escudo social en 2026 para contentar a sus socios progresistas tras las cesiones a Junts
Intenta recabar apoyos para incluir la moratoria antidesahucios que pide Podemos en la prórroga del llamado 'escudo social'.
etiquetas
gobierno
apoyos
podemos
sumar
compromis
junts
actualidad
#1
Feindesland
Justo, sí. Prolongar la morartoria anrtidesahucios va a ayudar a los jóvenes a encontrar piso.
Fijo.
#3
alcama
#1
A los jovenes no les va ayudar. A ellos a pagar sus casoplones sí
#2
Borgiano
Otra vez con el culo roto.
#4
Torrezzno
"Socios progresistas"... Que tristeza
