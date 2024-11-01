·
Momento en que un lince ibérico es soltado a la vida libre
Año 2016, este joven lince ibérico es soltado a la vida libre en las regiones montañosas de Sierra Morena en Andalucía. El lince ibérico era, por aquel entonces, el felino con mayor riesgo de extinción.
#1
salteado3
Me ha llamado la atención un comentario del vídeo el YouTube donde alguien decía que era un lince moldavo. He buscado y la verdad es que son clavados a simple vista, pero el lince moldavo (euroasiático, ver foto) es casi el doble de grande y tiene una adaptación al medio diferente. Tampoco se cruzan.
0
K
14
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
