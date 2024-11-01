edición general
Momento en que un lince ibérico es soltado a la vida libre

Año 2016, este joven lince ibérico es soltado a la vida libre en las regiones montañosas de Sierra Morena en Andalucía. El lince ibérico era, por aquel entonces, el felino con mayor riesgo de extinción.

Me ha llamado la atención un comentario del vídeo el YouTube donde alguien decía que era un lince moldavo. He buscado y la verdad es que son clavados a simple vista, pero el lince moldavo (euroasiático, ver foto) es casi el doble de grande y tiene una adaptación al medio diferente. Tampoco se cruzan.  media
