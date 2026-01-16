edición general
1 meneos
83 clics

Un mojón para despistados: el monolito del Camino de Santiago en Logroño por donde no pasa el Camino

el peregrino que quiera asomarse al nuevo monumento tendría que desviarse unos 250 metros de la ruta.

| etiquetas: mojón , camino santiago , erróneo
1 0 0 K 8 ocio
sin comentarios
1 0 0 K 8 ocio

menéame