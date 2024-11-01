Mochileros de Zion - Israel en la Patagonia  

Un reportaje donde podrás ver la realidad de la presencia militar en la Patagonia, de soldados israelíes con pedido de captura internacional por crímenes en la Franja de Gaza. Un proyecto de $ionismo para la ocupación de Argentina que nació a fines del siglo XIX y que hoy se encuentra en una etapa muy avanzada.
Hay que joderse...
Una vez estaba en un supermercado de Coyhaique (en la Patagonia chilena) y escuché que varias personas detrás de mí hablaban "árabe". Al mirar, eran hombres y mujeres jóvenes, bastante rubios y con bastante piel a la vista. Supongo que debían ser israelíes de paseo por la Patagonia, que buscaban algo para cenar o unas cervezas. No malvados espías del sionismo reconociendo el terreno para su invasión.
Pronto la gente va a volver a creer en los Protocolos de los Sabios de Sión.