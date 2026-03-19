Moby Dick, el calamar, elegido una de las 10 especies marinas más extraordinarias

La historia de este calamar es digna de una novela. Fue capturado originalmente entre 1955 y 1956, pero no por una red científica, sino por un cachalote. En plena era de la caza industrial de ballenas, el ejemplar fue extraído del estómago del cetáceo y guardado en frascos de cristal. Durante décadas permaneció conservado en la colección del doctor Malcolm Clarke antes de ser depositado en el Museo de Historia Natural de Londres (NHM).