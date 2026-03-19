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Moby Dick, el calamar, elegido una de las 10 especies marinas más extraordinarias

Moby Dick, el calamar, elegido una de las 10 especies marinas más extraordinarias

La historia de este calamar es digna de una novela. Fue capturado originalmente entre 1955 y 1956, pero no por una red científica, sino por un cachalote. En plena era de la caza industrial de ballenas, el ejemplar fue extraído del estómago del cetáceo y guardado en frascos de cristal. Durante décadas permaneció conservado en la colección del doctor Malcolm Clarke antes de ser depositado en el Museo de Historia Natural de Londres (NHM).

| etiquetas: moby , dick , calamar , cachalote , extraordinario
5 1 0 K 70 cultura
2 comentarios
5 1 0 K 70 cultura
skaworld #1 skaworld *
Esto es como cuando lees "Contacto Sangriento: El musical"

PD: lo he dicho a boleo... he dicho porque... eso existe? Y claro que si... claro que existe

www.facebook.com/BloodsportTheMusical/
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reivaj01 #2 reivaj01
Que traigan ese calamar a Madrid y lo hacemos en bocatas.
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menéame