Mitología Extremeña

Extremadura es de las últimas zonas de la península cuyos elementos folclóricos de índole fantástico han sido estudiados. Existe poco material que trate el tema, bastante reciente y casi siempre referido a las sierras del norte de Extremadura, que han llamado más la atención de diversos autores, aunque ningún rincón de Extremadura ni de la península ibérica en general es ajeno a este tipo de elementos.