Mitología Extremeña

Extremadura es de las últimas zonas de la península cuyos elementos folclóricos de índole fantástico han sido estudiados. Existe poco material que trate el tema, bastante reciente y casi siempre referido a las sierras del norte de Extremadura, que han llamado más la atención de diversos autores, aunque ningún rincón de Extremadura ni de la península ibérica en general es ajeno a este tipo de elementos.

Catapulta #1 Catapulta
Envío la Wikipedia misma ya que sintetiza mejor que los artículos que en muchos casos se inventan lo que les da la gana.

Faltan muchos, pero hay debates a menudo sobre si es lo mismo o no en un sitio y en otro. En Extremadura hay mucha variación en los nombres debido al paso del estremeñu al castellano en la región.

Echo en falta al delavon y técnicamente al gamusino aunque se use en broma.
ThePato #2 ThePato
Lo de Calzadilla da para una peli de Jolibú  media
