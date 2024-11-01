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El mítico Studio Ghibli, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026

El estudio de cine animado creado por Hayao Miyazaki y responsable de obras maestras como 'El viaje de Chihiro' o 'El castillo ambulante' ha sido reconocido por el jurado

| etiquetas: ghibli , premio
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