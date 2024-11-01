·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5789
clics
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
6685
clics
Metí agua de alcantarilla en un frasco, 100 días después esto apareció!
4905
clics
Cuestión de votos
4291
clics
Crea su propio clon de Diablo usando IA y lo lanza pronto en Steam: 'Ni una línea de código escrita por un humano'
4073
clics
Los inquietantes vehículos abandonados en la "zona muerta" de Chernóbil
más votadas
347
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
378
Villarejo condenado a 3 años y medio por el Caso Dina
443
El macroevento evangélico en el Metropolitano: una señal de alarma sobre el poder religioso en España
259
Sánchez pide a Bruselas que las sanciones estadounidenses sobre Albanese y la Corte Penal Internacional no tengan efecto en la UE
564
Miguel Ángel Rodríguez se sienta en el banquillo como imputado por revelación de secretos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
14
clics
Este envío podría ser
duplicada
Asegúrate
antes de menear
El mítico Studio Ghibli, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026
El estudio de cine animado creado por Hayao Miyazaki y responsable de obras maestras como 'El viaje de Chihiro' o 'El castillo ambulante' ha sido reconocido por el jurado
|
etiquetas
:
ghibli
,
premio
6
1
10
K
-27
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
10
K
-27
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
asgard_gainsborough
Dupe:
www.meneame.net/story/estudio-animacion-japones-ghibli-premio-princesa
2
K
43
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente