El misterio de la cara oculta de la Luna

La cara oculta de la Luna, ante la ausencia de datos, fue durante muchísimo tiempo un espacio ideal para la especulación: civilizaciones alienígenas escondidas, portales hacia otros mundos, fantasías conspiranoicas sobre enclaves militares secretos… en resumen, era un lugar en el que proyectar nuestros miedos, deseos o fantasías. En realidad, la Luna entera lo fue. No es tan sorprendente que los primeros astrónomos vieran en ella mares, continentes y volcanes donde hoy sabemos que hay extensas planicies de lava solidificada...
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- Adelante
- Lo rojo era Marte o la Luna?
- Marte. Te lo puse en un post it
- Gracias.
*Gira, que nos hemos pasao.
— Houston, tenemos un problema.
— ¿Qué pasa?
— Un gran misterio: Hay pelos en la cara oculta de la Luna.
— Smith, le vemos por el monitor, súbase los pantalones