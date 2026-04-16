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El misterio de la cara oculta de la Luna

El misterio de la cara oculta de la Luna

La cara oculta de la Luna, ante la ausencia de datos, fue durante muchísimo tiempo un espacio ideal para la especulación: civilizaciones alienígenas escondidas, portales hacia otros mundos, fantasías conspiranoicas sobre enclaves militares secretos… en resumen, era un lugar en el que proyectar nuestros miedos, deseos o fantasías. En realidad, la Luna entera lo fue. No es tan sorprendente que los primeros astrónomos vieran en ella mares, continentes y volcanes donde hoy sabemos que hay extensas planicies de lava solidificada...

| etiquetas: luna , cara oculta
3 1 0 K 49 ciencia
3 comentarios
3 1 0 K 49 ciencia
Moderdonia #1 Moderdonia *
- Houston tenemos un problema
- Adelante
- Lo rojo era Marte o la Luna?
- Marte. Te lo puse en un post it
- Gracias.
*Gira, que nos hemos pasao.



— Houston, tenemos un problema.
— ¿Qué pasa?
— Un gran misterio: Hay pelos en la cara oculta de la Luna.
— Smith, le vemos por el monitor, súbase los pantalones
5 K 72
#2 hackerman
Iker calienta que sales..
0 K 8

menéame