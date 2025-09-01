edición general
18 meneos
17 clics
Misisipi declara emergencia por mortalidad infantil tras la suspensión de un programa del CDC que podría haber ayudado [Ing]

Misisipi declara emergencia por mortalidad infantil tras la suspensión de un programa del CDC que podría haber ayudado [Ing]

Misisipi ha suspendido la recopilación de datos para el Sistema de Evaluación y Seguimiento de Riesgos en el Embarazo (Prams), una base de datos nacional que ha sido fundamental para la elaboración de políticas sobre salud maternoinfantil durante casi cuatro décadas, según ha sabido The Guardian. El Prams funciona como una asociación entre funcionarios de salud a nivel estatal y una agencia poco conocida pero influyente de los CDC llamada División de Salud Reproductiva, que ha perdido a la mayor parte de su personal —casi 100 personas— en las…

| etiquetas: trump , programa , prevención , sanidad , cdc , recortes
15 3 0 K 150 actualidad
10 comentarios
15 3 0 K 150 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Kennedy va a dejar unas herencia sanitaria brutal en EEUU
1 K 31
paleociencia #8 paleociencia
#2 Como siga así va a ser el Kennedy mas recordado en los libros de historia, y mira que lo tiene difícil.
0 K 14
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#8 hombre lo de descuartizar una ballena con una motosierra con la familia ya es digno de ser recordado
0 K 20
Pointman #10 Pointman
#2 Y acaban de retirar la recomendación para la vacuna MMRV (sarampión, varicela, rubeola y paperas) para menores de 4 años, lo que la deja fuera de los programas de covertura obligatorios y algunos programas de vacunación públicos.

arstechnica.com/health/2025/09/in-new-level-of-stupid-rfk-jr-s-anti-va
0 K 11
Milmariposas #1 Milmariposas
Acercándose a marchas forzadas a una edad media que en ese país nunca conocieron... :wall:
1 K 29
#6 R2dC
Tercermundista.
1 K 28
#3 Sariel
Podría o no. Digo, con la mierda de sanidad y lo cara que resulta no todos pueden acceder a ella. Prefieren parir en casa. Aquí en España no hace mucho era así.

Ahora si eso leo la noticia :-P
0 K 10
#4 PerritaPiloto
#3 Básicamente se han cargado la agencia federal que recopilaba daros a nivel nacional sobre salud maternoinfantil y un año más tarde están viendo un record de fallecimientos de niños menores a un año. No saben por qué y ahora quienes podían recoger estos datos y detectarlos en su fase emergente no los han recopilado y no están trabajando en eso.

Es decir la agencia, y el programa, que era una colaboración entre trabajadores de salud estatales y esa agencia ya no exista. Los datos seguro que ayudan. Aún pueden mirar partidas de nacimiento y defunción, pero no tiene el mismo nivel de detalle.
2 K 24
#5 Sariel
#4 Se ha cargado tantas cosas. Y lo jodío es que no paran. Pero bueno, sarna con gusto no pica, digo yo :-P
0 K 10
OrialCon_Darkness #7 OrialCon_Darkness
Miradlo por el lado bueno, así no les matarán en el colegio o instituto :troll:
0 K 9

menéame