Misisipi declara emergencia por mortalidad infantil tras la suspensión de un programa del CDC que podría haber ayudado [Ing]

Misisipi ha suspendido la recopilación de datos para el Sistema de Evaluación y Seguimiento de Riesgos en el Embarazo (Prams), una base de datos nacional que ha sido fundamental para la elaboración de políticas sobre salud maternoinfantil durante casi cuatro décadas, según ha sabido The Guardian. El Prams funciona como una asociación entre funcionarios de salud a nivel estatal y una agencia poco conocida pero influyente de los CDC llamada División de Salud Reproductiva, que ha perdido a la mayor parte de su personal —casi 100 personas— en las…