Misión IFT-11 de la Starship: adiós a la versión Block 2

El programa Starship cierra una etapa. El 13 de octubre de 2025 a las 23:23 UTC (06:23 hora local) despegó el sistema Starship en su 11ª misión de prueba o IFT-11 (Integrated Test Flight 11) desde la rampa OLP-1 de Starbase (Boca Chica, Texas), la última de la versión Block 2.