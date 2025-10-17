edición general
Misión IFT-11 de la Starship: adiós a la versión Block 2

El programa Starship cierra una etapa. El 13 de octubre de 2025 a las 23:23 UTC (06:23 hora local) despegó el sistema Starship en su 11ª misión de prueba o IFT-11 (Integrated Test Flight 11) desde la rampa OLP-1 de Starbase (Boca Chica, Texas), la última de la versión Block 2.

sotillo #1 sotillo
Mediocridad y servilismo a partes iguales
Barney_77 #2 Barney_77
#1 ???? Puedes desarrollar un poco tu comentario?
ChatGPT #3 ChatGPT *
#2 lo tengo ignorado, Pero me la juego: un comentario karmawhore en contra de musk

Porque aquí en menéame somos capaces de hacer empresas disruptiras , con ingeniería inédita, levantar el capital necesario y dirigirlas hacia el éxito técnico y empresarial, todo antes de tomar el segundo café de la mañana.

Edit: eso, o llevarnos karma por decir chorradas, pero elegimos nosotros cuál de las dos cosas hacemos!!
