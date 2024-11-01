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La misión humanitaria Rumbo a Cuba saldrá de Barcelona en barco el 10 de mayo

La misión humanitaria Rumbo a Cuba saldrá de Barcelona en barco el 10 de mayo

Una misión humanitaria partirá el 10 de mayo en barco de Barcelona con destino Cuba para romper el bloqueo estadounidense y suministrar paneles fotovoltaicos a un hospital pediátrico de la isla, según han informado los organizadores, que avanzan también que la tripulación tiene previsto hacer escala en Valencia, Málaga, Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria antes de cruzar el Atlántico. La misión, bautizada como Rumbo a Cuba, la llevará a cabo el barco Astral de la asociación Open Arms

| etiquetas: rumbo a cuba , bloqueo , open arms , paneles fotovoltaicos
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5 comentarios
7 2 0 K 109 actualidad
bronco1890 #1 bronco1890
Un velero de 30 metros.
Mucho más rápido, barato y efectivo mandar un container.
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#2 poxemita
#1 la gracia está en la "experiencia".

Ir en ese barco te hace subir como la espuma en la escala Jesse Grass. simpsons.fandom.com/wiki/Jesse_Grass
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#4 Leon_Bocanegra
Otro barco que va a hacer rabiar a la derechusma.
0 K 15
asola33 #3 asola33
Y lo bien que nos lo pasaremos!
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#5 pirat *
Uf, pues la naranja escaqueada se carga a la gente que navega por allí sin miramientos...
0 K 9

menéame