La misión humanitaria Rumbo a Cuba saldrá de Barcelona en barco el 10 de mayo

Una misión humanitaria partirá el 10 de mayo en barco de Barcelona con destino Cuba para romper el bloqueo estadounidense y suministrar paneles fotovoltaicos a un hospital pediátrico de la isla, según han informado los organizadores, que avanzan también que la tripulación tiene previsto hacer escala en Valencia, Málaga, Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria antes de cruzar el Atlántico. La misión, bautizada como Rumbo a Cuba, la llevará a cabo el barco Astral de la asociación Open Arms