La misión de los cascos azules en Líbano UNIFIL retirará la mayor parte de sus efectivos de Líbano para 2027 al terminar la misión (Eng)

De acuerdo con la Resolución 2790 del Consejo de Seguridad de la ONU, el mandato de la misión se prorrogó por última vez hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir de esa fecha, la misión en Líbano deberá «iniciar una reducción y retirada ordenadas y seguras»
, que deberán completarse en el plazo de un año, según declaró la portavoz Kandice Ardiel. Líbano ha manifestado su interés en mantener algún tipo de presencia internacional en el sur tras la retirada de la UNIFIL, aunque sea en una menor escala. unifil.unmissions.org/en
De vergüenza que vayan a dejar a la gente que vive en el sur de Líbano a su suerte en manos de los genocidas sionistas del ejército de Israel.
Y los cascos azules son "mantenedores de la paz" , no "creadores de la paz" no se van a enfrentar a nadie, no es su cometido
Sin embargo, Israel ya ha bombardeado los cuarteles de los cascos azules en estos años en repetidas ocasiones, con total impunidad (los cascos azules están en Libano, el ejército de Israel en esa zona es un invasor) e incluso a nuestros soldados en la zona. Después van los angelitos de víctimas, que el sionismo genocida solo se "defiende"