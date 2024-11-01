edición general
15 meneos
69 clics
Mis queridos compatriotas estadounidenses. ¿Qué ha pasado con el nivel de servicio en este país? (Bassem Youssef) [ENG]

Mis queridos compatriotas estadounidenses. ¿Qué ha pasado con el nivel de servicio en este país? (Bassem Youssef) [ENG]  

"Vuestra progresión hacia el fascismo es decepcionante. Vuestro gobierno está haciendo un pésimo trabajo mintiéndoos. Es inaceptable. (...) Por eso es por lo que las teorías de la conspiración tienen tanto éxito. No mentís de forma efectiva. Demasiados cabos sueltos. Demasiadas cosas sin explicar. (...) Ya sé que aún estáis aprendiendo a hacer fascismo y dictadura. Lo estáis haciendo mal. Tenéis que currároslo más."

| etiquetas: bassem youssef , conspiraciones , explicaciones
12 3 0 K 154 ocio
1 comentarios
12 3 0 K 154 ocio
#1 R2dC
Bassam Youssef es la criptonita de Pierce Morgan.

Meneo al médico egipcio que tuvo que huir a gringolandia y convertirse en humorista.
0 K 14

menéame