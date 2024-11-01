Mis hijos fueron reclutados en una estafa de trata de personas y ayudé a la policía a encontrarlos

Foday Musa parecía destrozado mientras escuchaba el último mensaje de voz que recibió de su hijo. Dura 76 segundos y el joven suena desesperado. Llora y suplica la ayuda de su padre. "Es muy duro escucharlo. Oír su voz me duele", dijo Musa a BBC Africa Eye, que tuvo acceso exclusivo a una unidad policial que le ayudó en la búsqueda de dos de sus hijos, víctimas de estafadores. En febrero de 2024, el hijo de 22 años y la hija de 18 de Musa, junto con otras cinco personas, fueron reclutados en su remota aldea de la región de Faranah, en el centro