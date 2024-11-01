El ministro de exteriores de Irán asegura que el asesinato del lider supremo no implicará cambio de régimen [eng]

Un cambio de régimen es una misión imposible, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en una entrevista con el canal de televisión Al-Jazeera. "La ausencia o la muerte de un líder no implica el colapso del sistema. Las instituciones del Estado permanecen intactas", afirmó. El Sr. Araqchi señaló que un nuevo Líder Supremo podría ser elegido en uno o dos días. Además, afirmó que el ejercito iraní sigue los protocolos que tenían dictados para los ataques de represalia.