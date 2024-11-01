edición general
El ministro de exteriores de Irán asegura que el asesinato del lider supremo no implicará cambio de régimen [eng]

Un cambio de régimen es una misión imposible, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en una entrevista con el canal de televisión Al-Jazeera. "La ausencia o la muerte de un líder no implica el colapso del sistema. Las instituciones del Estado permanecen intactas", afirmó. El Sr. Araqchi señaló que un nuevo Líder Supremo podría ser elegido en uno o dos días. Además, afirmó que el ejercito iraní sigue los protocolos que tenían dictados para los ataques de represalia.

etiquetas: geoestrategia , militar , guerra , escalada
comentarios
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Bueno, en España la muerte de Carrero Blanco tampoco cambió el régimen.
Pero los ciudadanos salimos ganando.
#2 Dav3n
#1 Que te invada el imperio siempre es motivo de celebración, obviamente... En vuestras especiales cabezas xD

Madre mía, cómo se nota que han abierto la jaula del zoo de los bots :-D
#4 unocualquierax *
#2
No veo que mucha gente celebre la invasión del imperio. Lo que se está celebrando, exclusivamente, es la muerte de un dictador sanguinario.
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#1 Carrero Blanco solo había uno, aquí tienen Ayatolás para rellenar todo el calendario

en.wikipedia.org/wiki/List_of_ayatollahs
#8 arreglenenlacemagico
#5 bueno ayer tiraron 900 misiles creo que con uno mas cuando se reunan van a tener que buscar al conserje para que le sustituya
#6 concentrado
#1 Tu comparación debería ser al revés: es como si ETA hubiera matado a Franco (el viejo) y el régimen hubiera puesto en su lugar a Carrero (el joven). Porque ahora hay un líder más joven. Igual la presión lo hace saltar también a él, pero mientras puede hacer mucho daño a su pueblo.
cocolisto #9 cocolisto
Maomenos como en España.Poco ha cambiado el poder real,más allá de un cambio de rostro y una fachada de democracia.
EGraf #7 EGraf
un cambio de régimen es imposible, dice... el régimen. Y si, ¿que va a decir?
#3 pozz
Tambien era imposible un cambio de régimen en Siria, y su exdictador está refugiado en Moscú. :troll:
