La ministra Pilar Alegría comparte comida y confidencias con Paco Salazar, cesado por acosar a subordinadas  

Pilar Alegría y Francisco Salazar comieron en un céntrico restaurante. Del que iba a ser nombrado adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, de no ser por los testimonios de trabajadoras denunciando casos de acoso en Moncloa, poco se sabe, nada, salvo el contacto con la cúpula del Gobierno. Se da la circunstancia de que la portavoz y actual ministra, defendió públicamente a Salazar cuando las mujeres denunciaron acoso por parte del alto cargo de Presidencia del Ejecutivo de Sánchez. “Es un compañero absolutamente íntegro”, afirmó Alegría