La ministra de Igualdad reaparece para mostrarse "orgullosa" de la respuesta del PSOE al acoso

Ana Redondo ha reaparecido hoy para mostrarse “orgullosa” de la respuesta de su partido a los casos de supuesto acoso sexual. Una respuesta que considera “ejemplar” y “ejemplarizante”. La ministra de Igualdad, que ha marcado perfil bajo durante buena parte de esta crisis celebra que “las mujeres” del PSOE “han alzado la voz” y “están abriendo camino”. Redondo no se refirió explícitamente a que Ferraz mantuvo en el limbo durante cinco meses la investigación de las denuncias contra Paco Salazar, exalto cargo de La Moncloa.