Ministra de Empleo canadiense interviene en la huelga de Air Canada y ordena a auxiliares de vuelo que regresen al trabajo

El anuncio se produce después de que Air Canada, la aerolínea más grande del país, suspendiera todas sus operaciones debido a la huelga. Los auxiliares de vuelo de la aerolínea acordaron por abrumadora mayoría el paro laboral general, con un 99,7 % a favor de la huelga, y abandonaron sus puestos. La ministra de Empleo canadiense, Patty Hajdu, exigió a Air Canada y a sus empleados que “reanuden y continúen sus operaciones y funciones para garantizar la paz laboral y proteger los intereses de Canadá, los canadienses y la economía”.