Ministra de Empleo canadiense interviene en la huelga de Air Canada y ordena a auxiliares de vuelo que regresen al trabajo

El anuncio se produce después de que Air Canada, la aerolínea más grande del país, suspendiera todas sus operaciones debido a la huelga. Los auxiliares de vuelo de la aerolínea acordaron por abrumadora mayoría el paro laboral general, con un 99,7 % a favor de la huelga, y abandonaron sus puestos. La ministra de Empleo canadiense, Patty Hajdu, exigió a Air Canada y a sus empleados que “reanuden y continúen sus operaciones y funciones para garantizar la paz laboral y proteger los intereses de Canadá, los canadienses y la economía”.

azathothruna #1 azathothruna
Si sus demandas son justas, pues, que los aviones se queden en el suelo
Aguarrás #2 Aguarrás *
Proteger todo menos los intereses de los propios trabajadores.
Pues que te follen, Patty. :peineta:
Sacronte #3 Sacronte *
Proteger la sacrosanta economía (la de los ricos claro) por encima de todo y de todos.
Ánimo a los trabajadores y que no se achanten.
