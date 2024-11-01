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Ministerio de Sanidad: ¿Qué es el Hantavirus y qué se sabe de la infección en el crucero que viaja desde Argentina?

Ministerio de Sanidad: ¿Qué es el Hantavirus y qué se sabe de la infección en el crucero que viaja desde Argentina?

Comunicado de prensa del ministerio de Sanidad sobre el Hantavirus y la infección en el crucero que viaja desde Argentina.

| etiquetas: hantavirus , argentina , sanidad
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2 comentarios
6 0 0 K 68 actualidad
angelitoMagno #1 angelitoMagno
No chupéis ratones, por favor {0x1f637}
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#2 Leon_Bocanegra
El hantavirus avanza, carajo.
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