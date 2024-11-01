Ministerio del Interior | Operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional: Once mujeres liberadas y siete detenidos por trata de seres humanos

El grupo captaba a las víctimas en su país de origen, Colombia en la mayor parte de los casos, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad y de necesidad económica. La organización financiaba el viaje de las mujeres a España mediante préstamos con recargos muy elevados, generando una deuda ficticia que las víctimas debían devolver ejerciendo actividades de carácter sexual. identificaron a un grupo criminal asentado en la localidad de Denia (Alicante) que se dedicaba a captar mujeres para su explotación sexual.