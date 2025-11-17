El Ministerio de Diana Morant ignoró dos cartas del alto cargo denunciante del desfalco de 25 millones contra el cáncer en el CNIO

Dos cartas alertaron al Ministerio de Ciencia de Diana Morant este mismo año de los 25 millones presuntamente robados a la investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), pero los denunciantes, altos cargos de la institución puntera en investigación en España, nada menos que sus directores de Operaciones y Cumplimiento Normativo, sólo recibieron el silencio por respuesta, y terminaron siendo represaliados por su denuncia, presentada también ante la Fiscalía Anticorrupción
El CNIO, como fundación, depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, aunque el Instituto de Salud Carlos III tiene un papel relevante en su estructura, especialmente a través de la comisión delegada que gestiona su administración. La toma de decisiones importantes reside en su Patronato, que está presidido por la titular del Ministerio de Ciencia.
