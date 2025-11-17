edición general
El Ministerio de Diana Morant ignoró dos cartas del alto cargo denunciante del desfalco de 25 millones contra el cáncer en el CNIO

Dos cartas alertaron al Ministerio de Ciencia de Diana Morant este mismo año de los 25 millones presuntamente robados a la investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), pero los denunciantes, altos cargos de la institución puntera en investigación en España, nada menos que sus directores de Operaciones y Cumplimiento Normativo, sólo recibieron el silencio por respuesta, y terminaron siendo represaliados por su denuncia, presentada también ante la Fiscalía Anticorrupción

#1 tropezon
Que raro, persiguiendo al denunciante.

Españita
Torrezzno #2 Torrezzno
Y que hizo el ministerio? Como diría Rajoy ahh?
#3 tierramar *
Este es un caso de corrupción del PPSOE: : la directora científica del CNIO Maria Blasco, fue cesada de su cargo en enero del 2025, que ocupaba desde junio de 2011. Sus actividades corruptas (cobro de sobresuledos, compra de arte con los fondos del centro); se han desarrollado con gobiernos del PP y del PSOE.
Lo mismo que el escándalo de sanidad andaluza es obra del PPSOE: www.meneame.net/m/actualidad/indignante-politizacion-sanidad-publica-a "Corría el año…   » ver todo el comentario
#6 tierramar *
La corrupción es consustancial al PPSOE: De Santos Cerdán a Cristobal Montoro: ¿Qué significa que la corrupción es consustancial al sistema político y económico español? www.meneame.net/story/santos-cerdan-cristobal-montoro-significa-qu-ell
www.meneame.net/story/koldo-agente-doble-bipartidismo-tambien-hablaba-
TonyStark #4 TonyStark
El artículo da información importante sobre una denuncia seria, pero mezcla hechos comprobados con opiniones y un tono emocional. Da la impresión de culpabilidad antes de que exista una investigación judicial completa. El sesgo está en presentar la falta de acción del Ministerio como si fuera complicidad, sin explicar los límites legales de su intervención... (no aclara si el Ministerio tiene competencias directas sobre gestión contractual del CNIO (el Patronato tiene autonomía; el propio artículo dice que el ministerio "ignoro" las cartas, pero a la vez reconoce que la segunda fue trasladada al PAtronato))
SegarroAmego #7 SegarroAmego *
#4 una búsqueda simple:

El CNIO, como fundación, depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, aunque el Instituto de Salud Carlos III tiene un papel relevante en su estructura, especialmente a través de la comisión delegada que gestiona su administración. La toma de decisiones importantes reside en su Patronato, que está presidido por la titular del Ministerio de Ciencia.

Me da que siendo candidata a la CV no quería enmierdarse mucho con este asunto y dejarle el marrón al siguiente. Que asco de politicuchos inútiles
alcama #5 alcama
¿ Y esta corrupta quiere reemplazar a Mazon?
