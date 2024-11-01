edición general
El Ministerio de Cultura francés admite que las joyas robadas del Louvre, valoradas en 102 millones de dólares, no están aseguradas [Eng]

Con las autoridades francesas ya sonrojadas por la aparente facilidad del robo y una auditoría filtrada que sugiere que los sistemas de seguridad del Louvre eran "anticuados e inadecuados", el gobierno de Emmanuel Macron ha revelado que el botín no está asegurado privadamente. Esta revelación es particularmente dolorosa para el museo porque las joyas estaban valoradas en 102 millones de dólares, dijo un fiscal de París el martes. Esto ocurre después de que las autoridades francesas afirmaran que tenían un valor "incalculable".

comentarios
Cuchifrito
¿Y por qué iba a asegurarlas? ¿Es una entidad que no puede afrontar por si mismo los inconvenientes de la perdida?
Asegurar es en media perder dinero, solo tiene sentido si como digo ni podrías afrontar por ti mismo el suceso o te pondría en un serio aprieto.
mono
Debería haberlas asegurado con seguros Mondass  media
obmultimedia
Vaya, que extraño que no aseguren unas joyas de tal alto valor.
chocoleches
#1 Eres consciente de lo que podría costar asegurar el contenido del Louvre? En cuanto valoras la venus de Samotracia?

No creo que tenga sentido hacerlo.
