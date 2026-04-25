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El Ministerio de Cultura lo confirma: el cine español, con 'Torrente, presidente' a la cabeza, ya ha recaudado más de 50 millones de euros en lo que va de año
Según los datos del ránking elaborado por ComScore, la película más taquillera en lo que va de año ha recaudado 27 millones de euros
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#6
BoosterFelix
Ya está para descargar pirata, y ni aun así la veo. De hecho, mucho tendrían que pagarme para estar yo dispuesto a darme ese chapuzón de vibraciones psicológicas patéticas.
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#2
woke
Un millón de moscas no pueden estar todas equivocadas.
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#3
woke
*
Torrente es tan mediocre como gran parte del cine español. Gracias a nuestros impuestos, podemos disfrutar de grandes películas del cine español.
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#7
xyria
#3
A ver, veo cine muy variado, y en ocasiones español también: hay de todo, muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno. Como ocurre en todos los países que tienen cinematografía propia.
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#1
Albarkas
Enhorabuena a los premiados.
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#4
Urasandi
Ya la tengo bajada. Ahora a ver si me apetece verla algún día.
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#5
Andreham
¿Y cuántos millones se han dado en subvenciones?
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