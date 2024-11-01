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El Ministerio de Consumo insiste a 541 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 50.000 viviendas: un burofax del inquilino basta para prorrogar el alquiler dos años

El Ministerio de Consumo insiste a 541 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 50.000 viviendas: un burofax del inquilino basta para prorrogar el alquiler dos años

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias critica al ministerio de Pablo Bustinduy por su actitud 'irrespetuosa' y asegura que la norma puede 'generar falsas expectativas'.

| etiquetas: vivienda , inmobiliarias
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