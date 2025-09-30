Ministerio de asuntos exteriores de Israel: "Documentos oficiales de Hamás prueban la participación directa de Hamás en la flotilla de Gaza"

El ministerio de asuntos exteriores de Israel publicó ayer que han encontrado documentos que prueban enlaces entre organizadores de la Flotilla humanitaria con destino a Gaza y la organización Hamas."REVELADO: Documentos oficiales de Hamás encontrados en la Franja de Gaza, ahora revelados por primera vez, prueban la participación directa de Hamás en la financiación y ejecución de la flotilla «Sumud» a Gaza". Para Israel los activistas son "terroristas confirmados" de Hamás.