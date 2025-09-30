edición general
Ministerio de asuntos exteriores de Israel: "Documentos oficiales de Hamás prueban la participación directa de Hamás en la flotilla de Gaza"

El ministerio de asuntos exteriores de Israel publicó ayer que han encontrado documentos que prueban enlaces entre organizadores de la Flotilla humanitaria con destino a Gaza y la organización Hamas."REVELADO: Documentos oficiales de Hamás encontrados en la Franja de Gaza, ahora revelados por primera vez, prueban la participación directa de Hamás en la financiación y ejecución de la flotilla «Sumud» a Gaza". Para Israel los activistas son "terroristas confirmados" de Hamás.

#2 concentrado
- ¿Y dónde los habéis encontrado?
- Los tenía aquí colgados
obmultimedia #6 obmultimedia
#2 del mismo manitas que hizo el documento de un ingreso millonario en un paraiso fiscal aquel famoso de Pablo Iglesias.
Estos mienten más que Ayuso.
Estos mienten más que Ayuso.
pip #4 pip
Esto es una puta locura pero Israel hace lo que le sale de los huevos. Ahora ya están montando "el relato". Cada minuto va siendo más una misión suicida...
#7 soberao *
#4 No solo es Israel, Meloni ha pedido a la Flotilla Sumud que "paren ahora" www.reuters.com/world/europe/italy-pm-meloni-urges-gaza-aid-flotilla-s
Lo mismo ha pedido el gobierno de Sanchez, que va detrás de lo que hace y dice la fascista Meloni, también ha pedido lo mismo a la Flotilla Sumud: "El Gobierno asegura que el barco español no entrará en la zona y pide a la flotilla que abandone". www.rtve.es/noticias/20251001/flotilla-gaza-alto-riesgo/16751415.shtml
Que Israel hace lo que quiere porque le dejan.
Esto empieza a ser un poco delirante...
Esto empieza a ser un poco delirante...
#8 Suleiman
No necesitaban ni guns excusa, pero ahora ya si que acaban de poner un objetivo a hundir.
Dene #5 Dene
Dicen algo esos documentos "oficiales" sobre que en la flotilla se maten gatitos?
Ya están tardando en escribir ellos mismos esos documentos "oficiales"
