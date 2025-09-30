Ministerio de asuntos exteriores de Israel: "Documentos oficiales de Hamás prueban la participación directa de Hamás en la flotilla de Gaza"

El ministerio de asuntos exteriores de Israel publicó ayer que han encontrado documentos que prueban enlaces entre organizadores de la Flotilla humanitaria con destino a Gaza y la organización Hamas."REVELADO: Documentos oficiales de Hamás encontrados en la Franja de Gaza, ahora revelados por primera vez, prueban la participación directa de Hamás en la financiación y ejecución de la flotilla «Sumud» a Gaza". Para Israel los activistas son "terroristas confirmados" de Hamás.
- Los tenía aquí colgados
Lo mismo ha pedido el gobierno de Sanchez, que va detrás de lo que hace y dice la fascista Meloni, también ha pedido lo mismo a la Flotilla Sumud: "El Gobierno asegura que el barco español no entrará en la zona y pide a la flotilla que abandone". www.rtve.es/noticias/20251001/flotilla-gaza-alto-riesgo/16751415.shtml
Que Israel hace lo que quiere porque le dejan.
Ya están tardando en escribir ellos mismos esos documentos "oficiales"