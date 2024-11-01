Por qué los minerales de tierras raras se han convertido en una ventaja para China en sus negociaciones con EE.UU

Hace dos semanas, el Ministerio de Comercio de China publicó un documento denominado "Anuncio n.° 62 de 2025". Pero no se trataba de una simple misiva burocrática. Ha hecho tambalear la frágil tregua arancelaria con Estados Unidos. El anuncio detallaba nuevas y drásticas restricciones a las exportaciones de tierras raras, una medida que refuerza el control de Beijing sobre el suministro global de estos minerales críticos y le recordó a Donald Trump la gran influencia que tiene China en la guerra comercial.
El tema de las tierras raras es peculiar porque, si bien son esenciales para la tecnología, su extracción contamina mucho ☢️.
Puntos Clave:
Composición: Son 17 materiales, incluyendo los elementos radiactivos uranio y torio.
Proceso Contaminante: La extracción genera residuos que se depositan en piscinas.
