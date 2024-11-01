edición general
Por qué los minerales de tierras raras se han convertido en una ventaja para China en sus negociaciones con EE.UU

Hace dos semanas, el Ministerio de Comercio de China publicó un documento denominado "Anuncio n.° 62 de 2025". Pero no se trataba de una simple misiva burocrática. Ha hecho tambalear la frágil tregua arancelaria con Estados Unidos. El anuncio detallaba nuevas y drásticas restricciones a las exportaciones de tierras raras, una medida que refuerza el control de Beijing sobre el suministro global de estos minerales críticos y le recordó a Donald Trump la gran influencia que tiene China en la guerra comercial.

#1 DatosOMientes
En verdad es muy simple. Porque uno los tiene y el otro los necesita.
cocolisto #4 cocolisto
#1 No es solo tener unos cachos de terrones de tierras raras,además tienen la capacidad de procesar más del 90% de tierras raras por una tecnología del que no todo el mundo dispone.
JackNorte #2 JackNorte *
A modo resumen hice una exp`licacion rapida para mi mismo de lo que son por si a alguien le interesa

El tema de las tierras raras es peculiar porque, si bien son esenciales para la tecnología, su extracción contamina mucho ☢️.

Puntos Clave:
Composición: Son 17 materiales, incluyendo los elementos radiactivos uranio y torio.

Proceso Contaminante: La extracción genera residuos que se depositan en piscinas.

Contexto Geográfico: China {0x1f1e8-1f1f3} realiza gran parte de la extracción en el…   » ver todo el comentario
#3 DatosOMientes
#2 ¿Eres ChatGPT o Claude?
JackNorte #5 JackNorte
#3 Soy todos obviamente incluso cuando veo clavos soy martillo. xD
placeres #6 placeres *
1º USA, te prohibimos comprar nuestra tecnología punta. (De la que tenemos el monopolio absoluto).
2.º ¿Por qué no nos quieres vender los materiales para nuestra tecnología/armas con las que te amenazamos?

Y los medios con un lenguaje belicista que da miedo, y no empezó con Trump.

Se supone que China tiene unos 7500 ingenieros especialistas en procesamiento de tierras raras; Estados Unidos y Europa no llegan a 500 en conjunto. Por mucho que se envuelvan en la bandera nacionalista, tendrán que copiar y robar tecnología a los chinos a marchas forzadas y a décadas vista. Espero con ansias a los primeros monos de internet hablando de "recuperar lo robado"
