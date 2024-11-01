edición general
Los militares de Estados Unidos que están en la Base Naval de Rota no podrán informar de su situación por este curioso motivo

En el caso del ejército, la situación no ha afectado a los militares de la base naval de Rota, pues su labor se considera esencial y no se ha paralizado. Lo que sí se ha interrumpido, sin embargo, son las actualizaciones en las redes sociales de la oficina de Asuntos Públicos del Comandante de Actividades Navales en España. Es el motivo por el que no será posible saber información sobre la experiencia de los militares en Rota durante un tiempo.

4 comentarios
CharlesBrowson
Ya los veremos mendigar por las calles "oh my god, dame un leuro para un serranito"
Jarod_mc
#1 habrá que bajarse los pantalones y que chupen mazorca a cambio de salmorejo
rafeame
#1 "give me sooomething..."
Olepoint
No sabía que la "censura china" se aplicara también en las bases de EEUU como la de Rota. :troll:
