Los militares denuncian que deben orinar ante un testigo para las pruebas antidrogas

La Unión de Militares de Tropa (UMT) expresa públicamente su absoluto rechazo a la Instrucción Técnica 01/2025 de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD), que regula la recogida y análisis de drogas en orina para el personal de las Fuerzas Armadas, bajo supervisión visual.