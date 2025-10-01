edición general
Los militares denuncian que deben orinar ante un testigo para las pruebas antidrogas

La Unión de Militares de Tropa (UMT) expresa públicamente su absoluto rechazo a la Instrucción Técnica 01/2025 de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD), que regula la recogida y análisis de drogas en orina para el personal de las Fuerzas Armadas, bajo supervisión visual.

Comentarios destacados:    
Alt126 #7 Alt126
Yo lo siento mucho para los que se les corte la meada en público, pero... Vas armado y te hacen un control antidrogas. Que vigilen que no saques un tubito de ningún lado con orina "limpia" lo veo lo más normal del mundo. Eso o te cachean a consciencia antes de la prueba, cosa de la que también se quejarán luego.

Ya lo que faltaba, "buenismo" en querer controlar que los militares del país no sean unos yonkis.
A ver chavales, el derecho a portar ciertas armas en ciertas situaciones conlleva el deber de entregar pruebas firmes de seguridad.

Eso mismo debería hacerse en todas las FFCCS, muy a menudo, además.
perogrullobrrr #11 perogrullobrrr
#7 No puedo estar más de acuerdo. El día que hagan también controles antidroga al personal antidisturbios, se desmantelan las unidades.
Alegremensajero #15 Alegremensajero
#7 Como se pongan muy estrictos con los antidopings en el ejército nos quedamos sin soldados :troll:
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Como los futbolistas o ciclistas, no?
#16 R2dC
#3 Exacto. Hay un trabajo en la UCI que consiste en verificar que el chorro del ciclista acaba en el recipiente que va a recoger.
ipanies #9 ipanies
Yo extendería está orden a los mandos, no solo a la tropa... Y con pruebas de alcoholemia!
Nos quedamos sin ejército en un mes xD
alfre2 #8 alfre2
(Casi) todo por la patria??
javibaz #1 javibaz
Y, ¿Que problemas hay?
#2 chochis
#1 :troll: :troll: :troll:
OriolMu #10 OriolMu
Los ferroviarios también orinamos ante un enfermero para demostrar que no falseamos las muestras de orina.
#6 ombresaco
Antes de hacer estas cosas habría que poner a los militares a vigilar cómo lo hacen los demás, que los demás protesten y que los militares lo justifiquen elreglamentonolohepuestoyo/puesalgunmotivotendran/... para ver qué malabares dialécticos hacen cuando sean los afectados.

El resultado iba a ser el mismo, pero alguna careta se caía
#12 sliana
la gente que mas se queja suele ser la razon por la que se implementan esas medidas
HeilHynkel #17 HeilHynkel
Militares, aviadores, etc .... ¿por qué los señoritos se creen especiales?
Aguarrás #4 Aguarrás
Pues ponedles dos, ea. :troll:
#13 eipoc
Las drogas la dejan para cuando comience el combate. No es nada nuevo.
elTieso #14 elTieso
Que son militares, hostia, si esto les molesta vivir en una trinchera tiene que ser un infierno para ellos.
#18 Archaic_Abattoir
Que yo sepa, todos los trabajadores, cuando se tienen que someter a una prueba de drogas tienen que hacerlo delante de alguien que mira como mean.
