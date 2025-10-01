Los militares denuncian que deben orinar ante un testigo para las pruebas antidrogas

La Unión de Militares de Tropa (UMT) expresa públicamente su absoluto rechazo a la Instrucción Técnica 01/2025 de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD), que regula la recogida y análisis de drogas en orina para el personal de las Fuerzas Armadas, bajo supervisión visual.
Ya lo que faltaba, "buenismo" en querer controlar que los militares del país no sean unos yonkis.
A ver chavales, el derecho a portar ciertas armas en ciertas situaciones conlleva el deber de entregar pruebas firmes de seguridad.
Eso mismo debería hacerse en todas las FFCCS, muy a menudo, además.
Nos quedamos sin ejército en un mes
El resultado iba a ser el mismo, pero alguna careta se caía