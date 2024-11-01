·
Un militar de la UME dice a la jueza de la dana que una representante del Gobierno pidió el Es-Alert al principio del Cecopi
El comandante Manuel Párraga afirma que cuando Carlos Mazón se incorporó a la reunión "no daba la impresión de tomar ninguna decisión"
mazon
,
dana
,
pp
,
corrupción
#1
Esteban_Rosador
PP y Vox han apoyado, y siguen haciéndolo, a este sinvergüenza inútil ( en el mejor de los casos).
Votar a esta gentuza mata.
4
K
59
#3
vviccio
*
#1
Mazón hizo lo que le gusta a Nox, para eso le votaron como president: negar la ciencia, negar el cambio climático y negar cualquier evidencia.
No les bastó con permitir la construcción de vivienda en zonas de riesgo además niegan la protección ante inundaciones.
0
K
11
#2
sat
PP mata. Vox mata. Pero te matan a ti, currante/a. Su gente tiene protección especial.
3
K
33
