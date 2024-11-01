edición general
13 meneos
25 clics
Miles de vuelos cancelados mientras el mundo enfrenta el peor caos de viajes desde la pandemia de COVID-19 (ING)

Miles de vuelos cancelados mientras el mundo enfrenta el peor caos de viajes desde la pandemia de COVID-19 (ING)

Cientos de miles de pasajeros siguen varados, con importantes centros aéreos en Oriente Medio cerrados como consecuencia de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

| etiquetas: irán , turismo
11 2 0 K 142 actualidad
6 comentarios
11 2 0 K 142 actualidad
DarthMatter #2 DarthMatter *
Yo no quiero señalar a ningún culpable :roll:  media
3 K 54
pepel #6 pepel
Antes que el caos de viajes soportamos el caos de genocidios. Pero éstos nos tocaban lejos.
0 K 19
#3 XXguiriXX
No se preocupen, según Trump valdrá la pena. Menos “jihadistas”, mejor mundo nos queda, y más dinero se embolsillan los más poderosos. Eso sí, no es fácil ni rápido, tal vez se necesiten unos 200 años más, y en el proceso hasta nos olvidaremos qué creíamos que eran los “jihadistas” y por qué se está peleando :shit:
0 K 15
eldarel #4 eldarel
¿Abrirán el espacio aéreo ruso para que no quiebren algunas aerolíneas?
0 K 11
Asimismov #5 Asimismov *
#4 ¡Ni de conya!
¡Haberlo pensado antes!
Hasta que no suministren repuestos a las aerolíneas rusas, el cielo ruso es de los rusos y sus amigos.
0 K 13

menéame