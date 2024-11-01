·
Miles de vuelos cancelados mientras el mundo enfrenta el peor caos de viajes desde la pandemia de COVID-19 (ING)
Cientos de miles de pasajeros siguen varados, con importantes centros aéreos en Oriente Medio cerrados como consecuencia de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.
irán
turismo
DarthMatter
Yo no quiero señalar a ningún culpable
pepel
Antes que el caos de viajes soportamos el caos de genocidios. Pero éstos nos tocaban lejos.
cosmonauta
XXguiriXX
No se preocupen, según Trump valdrá la pena. Menos “jihadistas”, mejor mundo nos queda, y más dinero se embolsillan los más poderosos. Eso sí, no es fácil ni rápido, tal vez se necesiten unos 200 años más, y en el proceso hasta nos olvidaremos qué creíamos que eran los “jihadistas” y por qué se está peleando
eldarel
¿Abrirán el espacio aéreo ruso para que no quiebren algunas aerolíneas?
Asimismov
¡Ni de conya!
¡Haberlo pensado antes!
Hasta que no suministren repuestos a las aerolíneas rusas, el cielo ruso es de los rusos y sus amigos.
